Incidente in Valtellina: coinvolti due vercellesi

Due vercellesi sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica in all’altezza di Tovo Sant’Agata, in provincia di Sondrio.

I due, marito e moglie di 60 e 58 anni, viaggiavano a bordo di una Honda che si è scontrata con una Panda che viaggiava in direzione di Bormio, condotta da un 71enne di Varese che viaggiava insieme alla moglie di 76 anni.

Pressoché illesi gli uomini coinvolti, mentre le due donne, soccorse sul posto, sono poi state trasportate all’ospedale Morelli di Sondalo per le cure del caso. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.