Bagno notturno nella piscina comunale: 4 ragazze denunciate

Lo scorso fine settimana gli agenti della Polizia locale di Novara hanno denunciato quattro ragazze che si erano introdotte all'interno della piscina comunale di via Solferino con l’intenzione di farsi un bagno notturno.



Un cittadino aveva segnalato, intorno a mezzanotte, la presenza di intrusi all'interno della struttura. La pattuglia del pronto intervento, dopo aver verificato che l'edificio fosse chiuso, si è accorta che le quattro giovani stavano scavalcando, per uscire, il muro di recinzione sul lato di via Cotta.

Dopo averle fermate, gli agenti hanno accertato che si trattava di quattro ragazze novaresi, delle quali due minorenni: sono state denunciate alla Procura ordinaria e a quella dei minori di Torino per aver arbitrariamente invaso un pubblico edificio.