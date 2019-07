Anche quest’anno il Museo Leone non farà mancare la sua presenza in occasione della festa di Sant’Eusebio. Giovedì 1° agosto alle 17.30 festeggeremo la patronale, come ormai consuetudine da qualche anno, con tutti gli amici che vorranno stare in compagnia nostra e del nostro Museo, che da oltre cento anni narra la storia e custodisce le tradizioni di Vercelli e del suo territorio.

L’appuntamento di quest’anno, dal titolo Fra Dolcino. Storia di un eretico tra mito e realtà, a cura del Conservatore Luca Brusotto e del vice conservatore Riccardo Rossi, propone un viaggio alla scoperta di una delle figure più controverse ed affascinanti che mai abbiano intrecciato la loro storia a quella del nostro territorio.

La patronale sarà inoltre occasione per valorizzare il ricco patrimonio librario del Museo Leone e quindi di tutti i Vercellesi: l’incasso dell’iniziativa contribuirà infatti al restauro degli Statuti di Vercelli, stampati dall’editore vercellese Pelipari nel 1541. Già lo scorso anno la raccolta fondi ebbe successo, permettendo il restauro di un altro prezioso volume della collezione di Leone: l’Ortus Sanitatis, un bestiario, lapidario ed erbario stampato nel 1538, ricco di numerose illustrazioni che, per l’occasione, sarà presentato al pubblico, mentre saranno ringraziati tutti coloro che hanno contribuito a dargli nuova vita, i cui nomi saranno ricordati e conservati insieme al volume stesso nella biblioteca di Leone.

L’appuntamento al Museo Leone con Dolcino si concluderà, come di consueto, con un brindisi ed un piccolo rinfresco per festeggiare insieme la patronale.

La prenotazione è obbligatoria ai nn. 0161253204 o 3483272584.