Per Sottile un salto che vale Mondiali e Olimpiadi

Miglior prestazione mondiale stagionale, domanica, ai Campionati italiani di Bressanone, per l’atleta borgosesiano Stefano Sottile che ha conquistato il titolo superando la quota di 2,33 metri. Grazie a questo grandissimo risultato, Sottile ha vinto la gara e ottenuto il pass per i Mondiali di Doha (in programma dal 27 settembre al 6 ottobre prossimi) e per le Olimpiadi di Tokyo del 2020. A livello di under 23 si tratta della terza migliore prestazione italiana di tutti i tempi.

Nel video della Federazione Italiana di Atletica Leggera il salto vincente mezzo a segno dal 21enne atleta delle Fiamme Azzurre.