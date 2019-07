Ultraleggero si schianta sulla A26: morto il pilota

Schianto mortale, sulla A26, in zona Alessandria, a poca distanza dall'innesto con la A21. Un ultraleggero è precipitato, dopo una manovra improvvisa, schiantandosi contro il guard rail: il pilota è morto su colpo davanti agli occhi esterrefatti di molti automobilisti che stavano percorrendo l'autostrada.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del pilota, di cui non sono note le generalità. Vigili del Fuoco e forze dell'ordine si sono occupate dei soccorsi e della mezza in sicurezza della zona.