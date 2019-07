Il sistema imprenditoriale tiene, nonostante le difficoltà

Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese registra un tasso di crescita improntato alla stabilità nel corso del secondo trimestre 2019. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a +2 unità e quello delle imprese vercellesi è pari a +55 unità. Il risultato è il saldo delle 186 nuove iscrizioni e delle 184 cessazioni per Biella e delle 225 nuove iscrizioni e delle 170 cessazioni per Vercelli, al netto delle cancellazioni d'ufficio che nel trimestre in esame non hanno avuto ricorrenze.



Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di crescita pari +0,01% in provincia di Biella e pari al +0,34% in provincia di Vercelli, dati sostanzialmente allineati rispetto al dato medio regionale (+0,40%) e nazionale (+0,48%). Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 30 giugno 2019 ammonta a 17.620 unità biellesi e a 16.055 unità vercellesi.

“L’analisi dei dati del secondo trimestre pare lasciare poco spazio ai commenti, considerate le modeste movimentazioni - dice il presidente Alessandro Ciccioni -. Gli indicatori economici, dalla congiuntura industriale all’andamento delle esportazioni, segnalano una frenata del sistema locale, paventando un segno meno del saldo delle imprese anche in questo trimestre. Fortunatamente, almeno in termini numerici, il sistema imprenditoriale ha tenuto. Politiche di rilancio della volontà di fare impresa devono certamente essere concertate a livello centrale, ma devo ricordare come il sistema camerale offra servizi di sostegno per le aziende e gli aspiranti imprenditori, insostituibili protagonisti del benessere sociale”.

Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, la lettura del grafico evidenzia per Vercelli dinamiche leggermente in positivo, con l’industria (+0,58%) e per il turismo (+0,88%) che crescono oltre il mezzo punto percentuale. Il comparto degli altri servizi, che comprende il variegato sistema dei servizi alle persone e alle imprese, cresce invece oltre la soglia del punto percentuale (+1,16%).

Il sistema delle imprese artigiane della provincia di Vercelli manifesta, nel secondo trimestre del 2019, una evidente stabilità (+0,1%) in linea con quanto osservato a livello nazionale e regionale. Anche nel comparto artigiano il settore di attività, considerati i valori assoluti, che registra un minimo di movimentazione in positivo è quello degli altri servizi (+0,5%).

Lo stock di imprese artigiane della provincia di Vercelli registrate al 30 giugno 2019 è pari a 4.566 unità.