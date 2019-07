Sciopero dei portavalori. Possibili problemi per i prelievi bancomat

L'1 e 2 agosto è stato proclamato lo sciopero nazionale dei portavalori, che attendono il rinnovo del contratto dal 2015. I principali istituti di credito stanno già avvisando i propri clienti via mail, perché in quei due giorni, e poi nel successivo weekend del 3 e del 4 agosto, potrebbero esserci problemi a prelevare contanti dai bancomat.

Alcuni istituti stanno già organizzandosi per aumentare il carico degli apparecchi, ma non è detto che possa bastare. Ad indire lo sciopero sono stati i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. Riguarda circa 70mila addetti in Italia. Il rischio disservizi si teme particolarmente perché l'1 e il 2 agosto segnano le grande partenze per le vacanze con il primo esodo estivo.