Pensionato scomparso, buone notizie

Enrico Poroli, il pensionato per il quale era stato diramato un appello del pomeriggio, è stato ritrovato in provincia di Verbania intorno alle 18 da carabinieri e dai volontari che lo cercavano.

Dai primi riscontri pare che le sue condizioni di salute siano buone. A comunicare il ritrovamento il sindaco di Pray, Gian Matteo Passuello, che fin da subito si è attivato per sostenere la famiglia. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato il pensionato ad allontanarsi in questo modo.