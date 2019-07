Anziano scomparso, ricerche in Valsesia

Persona scomparsa a Pray. Si tratta di Enrico Poroli, 81 anni, che dalle otto di stamattina si è allontanato da casa senza lasciare traccia. "Un comportamento anomalo da parte sua - afferma il sindaco di Pray Gian Matteo Passuello -. Enrico soffre di problemi fisici e non andava da nessuna parte senza la moglie, che lo aiutava ad assumere i farmaci necessari". L'allarme è scattato intorno alle 14 di oggi, 28 luglio, dopo che i suoi famigliari non l'hanno visto rientrare per pranzo. Al momento la moglie sta sorgendo denuncia ai carabinieri. A breve verrà aperto il protocollo di ricerca persona scomparsa, che coinvolge tra gli altri anche Vigili del fuoco, Aib e Protezione Civile. Dai primi riscontri l'uomo sarebbe stato avvistato in Valsesia, nei pressi di Valduggia e Borgosesia. Il suo passaggio in quelle zone è stato confermato anche dalle telecamere di videosorveglianza. Guida una Volkswagen Lupo grigio chiaro targata BR015LD. "Chiunque lo veda - avvisa il sindaco - chiami i Carabinieri o il sottoscritto al numero 33/6888565".