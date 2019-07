Bea Beretta, campionessa italiana e portiere della Nazionale di calcio U17

Nei giorni scorsi il sindaco di Gattinara, Daniele Baglione, insieme ad altri amministratori ha ricevuto in visita al Comune la giovane stella emergente del calcio femminile, la gattinarese Beatrice “Bea” Beretta.

Classe 2003, Beatrice è il portiere della Juventus Fc Primavera e della Nazionale Italiana di Calcio Femminile Under 17 e, quest’anno, con la squadra femminile della Juventus Under 15 ha vinto il Campionato Italiano di Calcio.

“Abbiamo voluto incontrare Bea - commenta il sindaco di Gattinara – perché sono ormai passati due anni da quando ha intrapreso la sua avventura nel Calcio Femminile ad alti livelli e i risultati che ha ottenuto sono importanti e riempiono di orgoglio tutti i gattinaresi. Beatrice è una ragazza di 16 anni che ha deciso di seguire la sua passione – continua Baglione - e, grazie a impegno costanza e alla disponibilità della propria famiglia ci sta riuscendo. Non è semplice, oggi, trovare ragazzi e ragazze così determinati". Bea, vive e studia a Torino dove frequenta con ottimi risultati il Liceo Scientifico e concilia lo studio con gli allenamenti e le partite che di certo non sono pochi a questi livelli.

"Due anni fa l’abbiamo incontrata all’inizio di questa sua avventura - commenta Baglione - due anni dopo nel premiarla, abbiamo visto una ragazza sorridente diventata campionessa d’Italia con la sua squadra e pronta ad affrontare le sfide che il percorso che ha scelto le porrà davanti, sempre con i piedi per terra”.

L’incontro si è concluso con la consegna di un attestato di riconoscenza a Beatrice Beretta e con l’impegno di rivedersi alla fine del prossimo Campionato, si spera, vincente.