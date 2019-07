Cinque feriti in un incidente tra due auto

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto domenica ad Alice Castello, in via San Sebastiano. Secondo le prime notizie, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita, anche se in paese è stato distintamente avvertito il passaggio dell'elisoccorso.

Al momento la dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute, insieme ai mezzi del 118 per i soccorsi. Dalle prime informazioni nel sinistro sono state coinvolte due auto; cinque le persone ferite: due codici gialli portati al Maggiore di Novara, e tre, meno gravi, trasportati in codice verde all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.