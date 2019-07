Diocesi: nuovi incarichi per i sacerdoti

Come ogni anno, con l'avvicinarsi della festa di sant'Eusebio sono stati resi noti i nuovi incarichi assegnati ai sacerdoti della diocesi dall'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo.

Don Enrico Triminì è nominato delegato di Curia per il coordinamento e la gestione amministrativa, fiscale e finanziaria delle Comunità Pastorali. "Recependo le istanze provenienti da realtà parrocchiali - si legge in una nota dell'Arcidiocesi - sempre più spesso gravate da pesanti oneri di natura economica e a volte non in linea con gli indirizzi diocesani di rendicontazione amministrativa, don Triminì collaborerà con parroci e amministratori parrocchiali, fornendo il necessario supporto per risolvere in maniera efficace e tempestiva le problematiche emergenti".

Per potersi dedicare in maniera più fattiva al nuovo incarico, don Triminì lascerà l’incarico di direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano, mantenendo la titolarità delle parrocchie di San Grato e di Sant'Antonino di Saluggia. Al delegato di Curia viene conferita la titolarità pro tempore, in qualità di amministratore parrocchiale, delle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo in Brusnengo; San Bernardo da Mentone di frazione Caraceto; Santa Maria e Ss. Bonomio, Martino e Nicolao in Curino; Santissima Annunziata di Masserano; Ss. Orso e Antonino di Rongio di Masserano vacanti in seguito alla richiesta di don Davide Besseghini di prestare un anno di attività missionaria in Bolivia, nell’ambito della Operazione Mato Grosso. Don Triminì si avvarrà, nell’azione amministrativa delle parrocchie a lui affidate, della collaborazione di don Massimo Ferrero, a cui è conferita la gestione finanziaria e contabile ordinaria delle cinque parrocchie, nonché l’azione di coordinamento pastorale e liturgico sul territorio, i cui dettagli verranno successivamente resi noti.

Il ruolo di direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano verrà assunto da don Andrea Passera, che rinuncia all’incarico di direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile, mantenendo la titolarità parrocchiale della Natività di Maria, Santi Giorgio e Martino in Vicolungo e di Sant’Ambrogio in Casaleggio. L’Ufficio di Pastorale Giovanile assume la seguente struttura organizzativa: Coordinatore della Pastorale Giovanile diocesana diventa don Luciano Condina, che mantiene l’attuale incarico di vice-direttore del Centro Diocesano Vocazioni. Per dedicarsi a tempo pieno a questi due settori, in particolare a quello vocazionale, don Condina lascerà il suo attuale incarico di vicario parrocchiale nella Comunità Pastorale 19 Vercelli Ovest. In essa è destinato ad operare, don Enzio Capellino, il quale lascerà il suo attuale incarico nelle parrocchie di Candia Lomellina, Cozzo e Langosco. Sempre nell’Ufficio di Pastorale Giovanile viene nominata coordinatrice delle attività di oratorio, a livello diocesano, Chiara Verna, della Fraternità della Trasfigurazione.

Nell’ambito della Comunità Pastorale 3 Masserano, monsignor Tonino Guasco, mantenendo tutti gli attuali ministeri parrocchiali e diocesani, assumerà anche l’incarico di amministratore parrocchiale di Roasio San Maurizio e Rocco, San Giorgio, Santa Maria, avendo già affiancato, a Roasio Sant'Eusebio il parroco don Mario Coppo.

Novità in vista anche per la Fondazione Museo Tesoro del Duomo: dal prossimo anno l'incarico di presidente passerà a Piero Bellardone, in sostituzione di Enzo Pozzolo, al quale va il ringraziamento dell’Arcivescovo per la sapiente ed attiva azione di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Diocesi svolto in questi anni.