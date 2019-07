Incidente nel biellese, ferita una donna di Vercelli

Una donna di 53enne di Vercelli è rimasta lievemente ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì a Castelletto Cervo, in regionale Cantone Gallo, sulla provinciale 315.

La donna era al volante di una Ford Fiesta, coinvolta, insieme a un'altra vettura, in un incidente che, per fortuna ha avuto limitate conseguenze per le persone coinvolte, ma che ha causato gravi danni ai mezzi.

Il fatto

Incidente stradale alle 15 di venerdì 26 luglio a Castelletto Cervo regione Cantone Gallo sulla provinciale 315 Torino-Svizzera. Una Ford Focus con al volante una donna, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è finita nel fossetto laterale centrando poi un muretto perpendicolare alla carreggiata e finendo la corsa capottata sulla fiancata in centro strada. La donna al momento dei soccorsi era cosciente ed è stata medicata dall'equipe sanitaria dell'ambulanza del 118. Dietro alla Focus stava sopraggiungendo una Ford Fiesta che, probabilmente alla vista dell'incidente, ha iniziato a sbandare nel tentativo di frenare, ed è finita anch'essa nel fossato laterale. Traffico interrotto e intervento dei carabinieri di Cossato per la viabilità e i rilievi del caso. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno raddrizzato l'automobile e ripulito l'asfalto oltre alle operazioni di primo soccorso.