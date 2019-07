Carisio, analisi ambientali e studi sulla salute dei cittadini

Nella giornata di martedi 23 luglio è stato firmato il protocollo per la creazione dell’Osservatorio Ambientale di Carisio che vedrà la collaborazione dell’epidemiologo Christian Salerno e dell'ingegner Marco Bosio, già consulente del Comune da diversi anni per analisi e valutazioni ambientali.

L’osservatorio avrà una durata di tre anni rinnovabile per altrettanti anni e prevede oltre che l’aggiornamento delle analisi ambientali anche un costante monitoraggio sanitario con ad esempio l’elaborazione del R.E.C. (Referto epidemiologico Comunale) che prevede una continua analisi del dato di mortalità per il totale cause (perciò fornito tempestivamente dall’Ufficio Anagrafe) suddiviso per sezioni di censimento.

"Tali valori - spiegano dall'Osservatorio - unitamente a un grafico esemplificativo saranno aggiornati semestralmente/annualmente ed esposti nella sede del Comune in modo che anche la popolazione possa conoscere la situazione ambientale in tempo reale. Parallelamente si procederà a uno studio sulle cause di ricovero per rilevare le patologie a bassa letalità (tante diagnosi e pochi ricoveri) sempre con dettaglio sub-comunale (Frazione Crocicchio e restante comune di Carisio) mentre un questionario epidemiologico e/o analisi di biomonitoraggio saranno effettuate più avanti con un quadro epidemiologico-ambientale più completo di quello attuale".

I principali pressanti nell’area non sono rappresentati solo dalla Fonderia Sacal ma anche da un'intensa attività agricola, con esposizione sia per gli addetti che i residenti vicinali a risaie, dall’autostrada e dal punto di vista occupazionale anche dalla produzione di plastica. L’osservatorio cercherà nel corso dei prossimi anni di comprendere il peso/ruolo che ognuno di questi fattori di rischio riveste nell’insorgenza delle diverse patologie tumorali e non anche al fine di intervenire, ove possibile, con interventi di prevenzione primaria e di sensibilizzazione.

Infine è stato esposto presso il Comune di Carisio il poster riguardante lo studio di mortalità sub-comunale dal 1980 al 2017 oggetto di comunicazione orale al congresso Sismec nel corso del 2018 che vede come autori non solo Salerno e Bosio ma anche l’epidemiologo di fama internazionale Valerio Gennaro dirigente oncologo presso l’istituto tumori di Genova e studioso, tra le altre, dell’area ILVA di Taranto.