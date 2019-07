Furgone precipita e schiaccia un escavatore

Poteva trasformarsi in una tragedia ma fortunatamente sopra il mini escavatore l'operatore si era appena allontanato. L'incidente stradale è avvenuto giovedì 25 luglio alle 15 in frazione Ferla di Trivero Valdilana nelle vicinanze del Lanificio Ferla. Un furgone, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada piombando sopra un mini escavatore, che stava effettuando alcuni scavi per la rete del gas, sulla strada sottostante. Fortunatamente l'addetto dell'impresa si era appena allontanato dal mezzo. Il furgone ha letteralmente distrutto la piccola ruspa. Il conducente è stato medicato sul posto dai sanitari dell'ambulanza del 118. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale.