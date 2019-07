I lavoratori Ifi sono stati abbandonati da tutti

DASLLA FIOM VERCELLI RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Lunedì scorso, 22 luglio, i lavoratori della I.F.I. di Santhià, durante una normale giornata di lavoro, in tarda mattinata, sono stati interrotti dal curatore fallimentare che li ha invitati a raccogliere le proprie cose in pochi minuti e a uscire dall’azienda. La Ifi di Santhià è fallita: lo ha stabilito la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli. Come FIOM CGIL Vercelli Valsesia siamo stati subito informati dell’accaduto e, fuori dai cancelli, al nostro arrivo, i lavoratori erano ancora lì assembrati: disperati, frustrati e in evidente stato di shock per la notizia appresa. Nessuno di loro ha meritato e merita un tale epilogo. Ci credevano veramente, nella ripresa dell’Azienda che ha all’attivo oltre 100 anni di storia nella Città di Santhìà: le officine sono rimaste in piedi durante la Guerra Mondiale e oggi, a causa di una evidente mala gestione, rimangono solo dei cocci.

L’aspetto più triste è constatare come, in questo Paese, il rischio di impresa - che dovrebbe essere a carico del datore di lavoro – venga completamente e abitualmente scaricato sulle famiglie di chi lavora dentro quelle stesse aziende in crisi. Alla Ifi di Santhià c’erano delle commesse da terminare e degli affidi per altre, e per questo la nostra speranza è che si trovi il modo di riaprire i portoni dell’azienda. La nostra richiesta di incontro al MISE non ha mai avuto risposta: nei fatti, i lavoratori sono stati abbandonati da questo Paese, perché a poco servono i tanti proclami pubblicati sui giornali se, a questi, non seguono fatti.

Lunedì prossimo, 29 luglio, alle ore 18, presso il salone comunale di Santhià - ospiti del sindaco Angelo Cappuccio Sindaco - come FIOM CGIL Vercelli Valsesia abbiamo indetto un’Assemblea pubblica dove spiegheremo cosa è successo: l’invito a partecipare è rivolto alle Istituzioni, a tutti gli organi di stampa e a chiunque possa fare qualcosa di concreto per i lavoratori di un’Azienda che sono stati “BUTTATI” brutalmente su una strada.