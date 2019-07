Cadono calcinacci dal cavalcavia di corso Avogadro

Torna a far parlare di sé il cavalcavia di corso Avogadro di Quaregna. Intorno alle 18,30 una squadra del Comando Provinciale di Vercelli è stata chiamata a intervenireper la caduta di calcinacci dalla struttura su via Aravecchia - via Forlanini.

L'intervento è consistito nella messa in sicurezza dell'area, con la rimozione di alcune piccole porzioni di cemento. La squadra ha anche verificato l’integrità della struttura, prima di far rientro in sede.

Una pattuglia della Polizia locale ha seguito l'intervento per le operazioni di competenza relative al traffico e alla sicurezza della zona. Lo scorso anno, dopo il crollo del Ponte Morandi, il cavalcavia di corso Avogadro fu tra le strutture sottoposte alle verifiche statiche. Nel corso dei mesi successivi erano anche stati realizzati alcuni interventi di manutenzione.