Autogrill di Stroppiana, nove lavoratori a rischio

Esprimiamo preoccupazione per i 9 dipendenti dell’area di servizio “Le Risaie Ovest” di Stroppiana, sulla A26, che rischiano il posto di lavoro. Il tempo stringe e serve una soluzione a breve. Infatti entro il 29 luglio, data in cui Autostrade per l'Italia ha avanzato la pretesa di rilascio dell'area libera.

Questa situazione si è creata con il subentro del nuovo gestore in seguito alla gara per la concessione dell’area di servizio in cui lavorano, ad oggi, i dipendenti dalla RREM che aveva in carico l’area ristoro.

Grave che non siano stati predisposti provvedimenti necessari per la conservazione del posto di lavoro degli addetti impiegati nell'area di sosta al contrario di quanto stabilito dalla normativa vigente che prevede adeguate tutele per i lavoratori. Informeremo il Ministero e porteremo il caso in Consiglio regionale ed in Consiglio Comunale a Vercelli chiedendo, ad ogni livello, l'interessamento dei soggetti competenti fra cui Autostrade per l’Italia concessionaria della tratta in questione affinché intervenga scongiurare il licenziamento collettivo.