White Ascom Night: ecco i vincitori delle crociere

Si è svolta il 24 luglio l’estrazione dei biglietti vincenti del concorso a premi “White Ascom Night” relativo alle notti bianche di Trino e di Cigliano. Per la ”White Ascom Night” Trino il vincitore della crociera è Eric Cognasso con il numero vincente 1677, per l’ acquisto effettuato presso il negozio Zero Positivo di Molinaro Giovanna il 13 luglio alle 21.45; per la ”White Ascom Night” Cigliano la vincitrice è Rosa Di Gregorio con il numero 2010, per l’ acquisto effettuato al negozio Rossi Sport di Graglia Stefania il 19 luglio alle 21.22.

All'estrazione erano presenti Mariel Vasquez, in rappresentanza di Atena Trading, sponsor dell’iniziativam Antonio Bisceglia, presidente Ascom; Andrea Barasolo, direttore Ascom; Chiara Rossetti, funzionario della Camera di Commercio di Biella e Vercelli; Ilario Venturino, in rappresentanza dell’Amministrazione del Comune di Cigliano e Roberto Gualino, in rappresentanza dell’Amministrazione del Comune di Trino.

“Ringraziamo Atena Trading per aver sostenuto l’iniziativa e le moltissime persone che hanno partecipato ai due eventi di animazione ed al concorso a premi - è iò commento del presidente Bisceglia - Il grande riscontro ci spinge a proseguire su questa strada e buon viaggio ai vincitori".