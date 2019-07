Le bianco rosse dello Skating incantano a Novara

Gli atleti dello Skating Vercelli non finiscono di stupire (piazzandosi fra i migliori atleti) al Campionato Regionale U.I.S.P. Piemonte 2019

Davvero un bel regalo per la Presidente del club bianco-rosso Marinella Gibin e per il suo validissimo staff tecnico.

Nel palazzetto Stefano Dal Lago di Novara, per la Categoria F1 F F.le, la bravissima Chiara Celleghin, classe 2005, per niente intimorita dalla sua prima esperienza in una competizione regionale, nonostante la sua preparazione sia stata in questa stagione rallentata da diversi problemi fisici, si è resa protagonista di una bellissima prova eseguendo il proprio programma con sicurezza, precisione e grinta.

A seguire l’ottima prestazione di Chiara, le sue compagne di team, nella categoria F5 A F.le, le talentuose Erica Malerba e Chiara Freguglia, hanno davvero ben impressionato pubblico e giuria con le loro coinvolgenti ed eleganti prestazioni, che di conseguenza hanno fatto loro meritare rispettivamente la quarta piazza per Erica e la quinta per Chiara, in una categoria veramente competitiva e agguerrita.

Altre buone prove sono state offerte nella gara pomeridiana, nella categoria F3 B F.le, grazie alla notevoli prestazioni offerte dalla concentratissima Margherita Livolsi e dalla determinata compagna di team Giulia Sabatino, entrambe le giovani pattinatrici hanno veramente entusiasmato pattinando con grande serenità e grinta i loro nuovi e curati programmi di gara.

Tutte le pattinatrici bianco-rosse, hanno pattinato davvero molto bene confermando con questi prestigiosi piazzamenti l’ottimo bagaglio tecnico che in questa stagione hanno consolidato grazie al lavoro svolto da loro con tenacia e passione.