Servizi scolastici: aperte le iscrizioni a pre-post e trasporto

Il Comune rende noto che sono disponibili i moduli per richiedere l’accesso ai servizi scolastici per i bambini delle scuole primarie (pre e post scuola, trasporto scuolabus) Per informazioni e ritiro moduli dei servizi scolastici è possibile rivolgersi all’ufficio relazioni con il Pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle ore 12,30.

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate: attraverso la funzione “Filo diretto” per l’iscrizione on line; trasmesse per posta elettronica al seguente indirizzo protocollo@cert.comune.vercelli.it (preferibilmente in formato PDF e in un unico “file”), utilizzando gli appositi moduli disponibili all’Urp, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30; scaricandoli dal sito: www.comune.vercelli.it, nell’Area Tematica “Scuola e giovani”, al link “Servizi scolastici". Infine è possibile consegnarlo a mano o inviarli per posta all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli, piazza Municipio 5 (piano terra) aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13.

Nel caso in cui, non si intenda più usufruire dei servizi scolastici comunali a suo tempo richiesti, è obbligatorio presentare rinuncia scritta all’Ufficio Protocollo.