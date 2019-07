Fallimento Ifi: "Coinvolgere tutti per evitare la perdita dei posti di lavoro"

Apprendendo con rammarico la notizia della dichiarazione di fallimento della società Ifi Lux (ex Magliola) di Santhià, l’Arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, rinnova la propria vicinanza e solidarietà alle famiglie dei lavoratori duramente minacciati dalla perdita del proprio posto di lavoro, in una fase di faticoso tentativo di rilancio dell’attività produttiva nello storico insediamento santhiatese.

«Faccio appello – ha commentato il pastore della diocesi eusebiana – a tutte le forze economiche e istituzionali del Vercellese affinché possano essere individuate idonee soluzioni a tutela dei dipendenti Ifi. Auspico che gli scenari positivi che si erano manifestati nel mese di aprile non siano del tutto svaniti e che si possa presto riavviare, con il supporto degli enti istituzionali e delle associazioni sindacali e di categoria, una trattativa costruttiva al fine di dare compimento alle commesse produttive in corso d’opera ed evitare la perdita traumatica del posto di lavoro per decine di lavoratori interessati al provvedimento».