Borgosesia ricorda Crestini, sindaco eroe di Rocca di Papa

Si concretizza la decisione del Comune di Borgosesia di onorare la memoria del sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, morto per le conseguenze dell'incendio divampato nel suo Municipio: l'uomo era rimasto gravemente intossicato dal fumo inalato nel tentativo di salvare i dipendenti.

Fin dalla notizia della morte, avvenuta lo scorso 20 giugno, il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, aveva annunciato l'intenzione di intitolare al sindaco eroe uno spazio della città. Domenica questo progetto va a compimento con l’apposizione della targa. L'appuntamento si terrà alle 11 tra la rotonda di viale Duca d'Aosta e piazza Don Ravelli.

"Emanuele Crestini - ricorda Tiramani - è mancato dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale a causa delle gravissime conseguenze riportate in seguito all'esplosione avvenuta nei sotterranei del Municipio della sua città. Il suo gesto volontario di rimanere all'interno dell'edificio dopo la deflagrazione per aiutare i dipendenti comunali a mettersi in salvo, sacrificando in tal modo la propria vita, è da considerarsi eroico e di grande levatura umana”.