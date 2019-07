Come stipulare una polizza auto online Step-by-Step

Le polizze auto online stanno a poco a poco sostituendo i contratti assicurativi tradizionali. Praticità, convenienza ed efficienza dei servizi sono tra i fattori principali che hanno portato migliaia di automobilisti a scegliere questa formula innovativa che negli ultimi anni ha preso largamente piede anche in Italia. Stipulare un contratto online è semplicissimo e può essere un'ottima soluzione per risparmiare sulla polizza auto. Ecco come fare in tre semplici mosse.

Scelta della compagnia

Quando si parla di sicurezza è essenziale puntare sempre al meglio. Online spopolano i siti web che propongono ogni genere di offerta e che promettono di farti risparmiare sul prezzo dell’Rca, ma scegliere una compagnia affidabile in grado di garantire prestazioni di qualità e servizi efficienti è un requisito fondamentale. Quando stai per stipulare una nuova polizza quindi cerca sempre una compagnia accreditata la cui offerta sia chiara ed esaustiva.

Richiedere un preventivo

Una volta individuata l’azienda che fa al caso tuo basterà connettersi al sito per richiedere un preventivo per l’ assicurazione auto online . Rimanendo comodamente seduti da casa, grazie ai pratici preventivatori in dotazione, sarà possibile generare la tua quotazione semplicemente inserendo i dati anagrafici e la targa del veicolo. Il prezzo della RCA così ottenuto risulterà senz’altro vantaggioso, in quanto grazie alla gestione online la compagnia è in grado di abbattere i costi strutturali che gravano sulle imprese fisiche, riuscendo ad offrire contratti a costi più competitivi.

Personalizzazione della polizza

A questo punto non resta che personalizzare la propria polizza. Uno dei vantaggi delle assicurazioni online è proprio la possibilità di selezionare a una a una le coperture e i servizi di cui hai bisogno, valutando se includerli o meno nel contratto. Le formule disponibili sono tantissime e oltre a scegliere le garanzie da includere, permettono anche di optare per diversi tipi di polizze, come quelle annuali o temporanee, assicurazioni aziendali o individuali. Va da sé che il costo di un'assicurazione che includa Furto e incendio, oppure che preveda una polizza Kasko, o ancora che copra i danni arrecati a passeggeri e conducente, sarà più elevato di una polizza che comprende esclusivamente le coperture di base. Tuttavia, qualche volta vale la pena investire in un prodotto più completo che ti permetta di viaggiare sicuro.