Vetrina sfondata: ladri nel negozio di telefonia

Spaccata e furto, nella notte, ai danni del negozio di telefonia Tim di Santhià, di corso Nuova Italia, 25. Saracinesca e a vetrina esterna sono state sfondate da ignoti che, secondo le prime informazioni, si sono poi introdotti nell'esercizio commerciale di telefonia. Sul posto sono presenti i carabinieri per i rilievi e le indagini: il bottino è in via di quantificazione, mentre sono ben evidenti i danni alla struttura commerciale.