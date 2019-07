Cirio sulla Tav: "Finalmente parole chiare"

"Finalmente parole chiare e di apertura". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha commentato così le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte sulla Torino-Lione.

“Finalmente dal premier Conte parole chiare e di apertura sulla Tav, che confermano la posizione che la Regione Piemonte ha da sempre sull’opera. Queste erano le dichiarazioni che attendevamo da tempo - dice Cirio -. Ringrazio il vicepremier Matteo Salvini per essere riuscito a far superare le resistenze avute finora all’interno del Governo. E ora si proceda con la formalizzazione all’Europa di questa posizione e si vada avanti con i cantieri. Il Piemonte non può più aspettare”.