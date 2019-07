Faceva giocare i minorenni alle "macchinette mangiasoldi": sala giochi chiusa e maxi multa

Consentiva ai minorenni di utilizzare i videogiochi con vincite in denaro. Venticinque giorni di chiusura e 15mila euro di multa per una sala giochi cittadina, trovata più volte in situazioni di irregolarità dalla Polizia di Sato di Vercelli, che prosegue i controlli mirati a contrastare l’esercizio del gioco in forma illecita.

L'esercente non è l'unico, comunque, a essere finito nelle rete degli illeciti. Il 3 luglio scorso la Divisione di Polizia Amministrativa ha controllato un esercizio pubblico del capoluogo, regolarmente munito di licenza, che tuttavia utilizzava un terminale destinato al gioco e che non era conforme alle disposizioni regolamentari previste dalla normativa. Per la gravità delle irregolarità riscontrate la Squadra Amministrativa della Questura ha comminato sanzioni pecuniarie per un totale di 37mila euro.

Lo scorso 15 luglio, lo stesso Ufficio, a seguito dei controlli compiuti nei mesi scorsi, e delle conseguenti comunicazioni indirizzate all’Agenzia dei Monopoli, deputata alla vigilanza in materia di giochi, ha notificato due provvedimenti, della stessa Agenzia, di chiusura temporanea per un totale di 25 giorni nonchè un’ingiunzione di pagamento della sanzione di 15.000 euro all’esercente di una sala giochi di Vercelli che, in più occasioni, aveva consentito l’accesso e l’uso delle apparecchiature a minori.