Cade nel vano montacarichi, le immagini del salvataggio

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 18, una squadra permanente del distaccamento Vigilidel fuoco di Livorno Ferraris e il personale della squadra S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) proveniente dalla sede Centrale del Comando Provinciale di Vercelli, sono intervenuti a Cigliano presso un’attività commerciale a seguito di un incidente sul lavoro.

Per cause che dovranno essere accertate da parte dell’autorità competente un lavoratore è caduto all’interno del vano di un montacarichi rimanendo a circa 4 metri sotto il piano terra.

Una volta stabilizzato da parte dello staff medico del 118 il lavoratore è stato preso in carico dal personale dei Vigilidel fuoco che, per mezzo di una manovra SAF, lo ha recuperato in sicurezza affidandolo così alle cure del 118. Il ferito è stato trasportato al DEA in codice verde per gli accertamenti del caso. Sul posto oltre al 118, i carabinieri dì Cigliano e lo Spresal.