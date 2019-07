Incidente sul lavoro, nella giornata di mercoledì, a Cigliano. Secondo le prime informazioni un operaio, impegnato in un lavoro sul muletto, sarebbe caduto finendo in una botola.

Per i soccorsi, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco: dalle prime informazioni il ferito non sarebbe in condizioni gravi.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)