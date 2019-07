Spresal nei cantieri del post grandinata: multe fino a 8mila euro

Controlli a tappeto e multe salate nei cantieri allestiti dopo la grandinata che, a inizio luglio, ha messo in ginocchio molti centri del vercellese. In questi giorni le ispezioni si stanno concentrando su Asigliano, come ricorda in un post su Facebook, il sindaco Carolina Ferraris. "La popolazione ci informa che in queste ore gli ispettori Spresal di Vercelli, in modo capillare, stanno eseguendo controlli a tutti i cantieri di Asigliano. Le più ricorrenti contestazioni, con multe fino a 8.000 euro, mettono in evidenza l'assenza della figura del Coordinatore della Sicurezza. In qualità di primo cittadino mi sento in dovere di evidenziare come il paese stia vivendo un evento calamitoso che ha danneggiato tutti i tetti delle residenze. Molte persone hanno l'acqua che entra in casa.... Non è nostra intenzione frenare l'operato di nessuno ma vogliamo solamente sensibilizzare gli ispettori ad un'analisi ampia del sistema organizzativo cantieristico, trattandosi di un'emergenza. È sicuramente importante ridurre al minimo il rischio infortunio con particolare attenzione alla caduta dall'alto. Nello stesso modo è però necessario collaborare tutti insieme. Magari definendo una fase preliminare con un richiamo scritto senza sanzione. Il nostro è un appello pubblico. Siamo stati duramente colpiti da una calamità senza precedenti".