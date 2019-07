Chiarezza su affido e allontanamento dei minori

L’inchiesta denominata “Angeli e demoni” ha alzato un velo di Maya su un mondo, quello degli affidi, complesso e delicato, mostrando una realtà in cui tutto dovrebbe esserci tranne il business.

“Credo siano necessarie chiarezza e informazione per questo venerdì 26 luglio alle 17.30 presso il piccolo studio del Sant’Andrea ci sarà un incontro pubblico per fare il punto della situazione anche a livello regionale riguardo ad affidamento e allontanamento dei minori e per riflettere sulla necessità di una revisione dell’intero sistema” dichiara Alessandro Stecco, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Regionale Sanità -



Interverranno la Psicologa Paola Monaci (co-autrice del Libro "Piemonte Allontanamento Zero"), l'on. Paolo Tiramani (Commissione Sanita' alla Camera, autore di interpellanze sul tema), l'Assessore Regionale alle Politiche Sociali Chiara Caucino e lo stesso Alessandro Stecco.

L'’incontro é aperto a tutti e al termine saranno possibili domande.

Alle 19.45 ci sarà il raduno dei cittadini vercellesi per il FlashMob “Parlateci di Bibbiano", con partenza alle 20 in via Cavour (davanti alla Mondadori).



