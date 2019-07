Asl: "Troppe irregolarità nei cantieri del post grandinata"

Ripetuti sopralluoghi, di Asl e Spresal, nei cantieri allestiti in fretta e furia per riparare tetti e magazzini danneggiati dalla grandinata di inizio luglio. Verifiche che, in alcuni casi, hanno anche portato alla luce comportamenti sanzionabili, a norma di legge. E, proprio su questo tema, interviene con una nota l'Asl di Vercelli, ricordando che, pur nelle emergenze, le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro non possono essere dimenticate né trascurate.

"In relazione agli interventi effettuati in queste ore dallo Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) nelle zone interessate dagli eventi atmosferici del 6 luglio, l’Asl di Vercelli precisa che in molti casi – durante i lavori di rifacimento dei tetti - sono stati riscontrati comportamenti irregolari contrari ad ogni norma di legge. Siamo consapevoli dei disagi che la grandine dei giorni scorsi ha provocato e anche la necessità, per famiglie e aziende, di riparare al più presto i danni. Tuttavia, da quanto rilevato durante gli interventi, sono emerse modalità di azione fortemente contrarie a ogni principio di sicurezza, con comportamenti pericolosi per i cittadini e per i lavoratori. In alcuni casi sono state notate le persone sui tetti con assenza totale di ponteggi e senza alcun presidio di protezione. Qualsiasi necessità impellente non può prescindere dall’adozione e dal rispetto di norme di legge volte ad assicurare l’esecuzione di lavori in sicurezza per evitare incidenti che potrebbe avere conseguenze drammatiche. Come Asl il nostro dovere è quello di tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini".