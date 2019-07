"Il cantiere abbandonato si sta trasformando in discarica"

Segnalano una situazione di degrado, ma anche di potenziale pericolo, i consiglieri comunali della minoranza di Santhià.

"I materiali provenienti da uno scavo, effettuato per un intervento nel sottosuolo sulla linea telefonica - scrivono in una nota - sono da più di tre mesi abbandonati in via De Rege Como angolo via Ospedale. L’abbandono dei materiali edili sta trasformando la via in una discarica a cielo aperto, ricettacolo di rifiuti di ogni genere potenzialmente rischioso anche dal punto di vista igienico sanitario. Va anche segnalato che il ripristino della pavimentazione in porfido non è terminata e rappresenta una situazione di pericolo, in particolare per le persone più anziane, che potrebbero inciampare o cadere". I consiglieri comunali precisano anche di aver ripetutamente contattato sia l’ufficio tecnico che quello della polizia municipale, "senza alcun risultato concreto" per ottenere il ripristino di una zona della città.