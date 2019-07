Arcidiocesi: "Sbigottimento e amarezza per parole che incitano alla violenza"

Con una nota stampa diffusa sulla propria pagina istituzionale, anche l'Arcidiocesi interviene sulle polemiche legate alla frase omofoba diffusa attraverso Facebook dal vice presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Cannata.

Ecco il testo della nota.

"L’Arcidiocesi di Vercelli viene a conoscenza con sbigottimento e profonda amarezza dagli organi di stampa nazionali delle pubbliche esternazioni di un membro dell’Amministrazione Comunale della Città che suonano come incitamento alla discriminazione sessista, all’odio e alla violenza omicida, sempre da bandire e da condannare, in qualsiasi caso, da parte della coscienza cristiana ispirata ai valori evangelici. La Diocesi esprime la più risoluta riprovazione nei confronti di tali affermazioni, auspicando il ristabilirsi di un clima istituzionale improntato ai valori della tolleranza e del rispetto umano per la diversità, sotto qualsiasi forma ed appartenenza, e compiacendosi altresì delle inequivocabili e tempestive prese di distanza già avvenute da parte di esponenti politici nazionali e del Sindaco della Città di Vercelli. Al tempo stesso l’Arcidiocesi eusebiana ribadisce la totale comunione e condivisione con l’energica azione intrapresa dai recenti Pontefici, e in particolare da Papa Francesco, per combattere la piaga della violenza e degli abusi sui minori, all’interno e all’esterno del mondo ecclesiale".