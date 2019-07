Incidente in A5, ferita una bambina

C'è anche una bambina tra le persone ferite nell'incidente avvenuto nel pomeriggio sull'autostrada A5 in territorio di Alice Castello. L'incidente ha coinvolto due veicoli e causato 4 feriti. Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e dalla sede Volontaria di Santhià, sono intervenuti per estrarre i 4 feriti, tra i quali una bambina, affidandoli alle cure dei sanitari e alla messa in sicurezza dei due veicoli. Tutti e quattro i feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Ivrea sul posto personale 118 polizia stradale è personale dell'autostrada.