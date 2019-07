«Una vergogna le parole di Cannata»

Ci aspettiamo che Roberto Rosso, assessore regionale con delega ai diritti civili, che con Cannata condivide la medesima militanza in Fratelli d'Italia, prenda le distanze con forza da queste dichiarazioni. Se non dovesse arrivare una ferma presa di posizione da parte della Giunta Cirio siamo pronti a portare il caso in Consiglio regionale attraverso un atto di condanna: il Gruppo Regionale del Movimento 5 Stelle interviene sul caso Cannata.



«Una pagina nera per Vercelli ed il Piemonte - si legge nel comunicato - una vergogna che non può essere cancellata con semplici scuse. Le dichiarazioni di Giuseppe Cannata, vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli, rivolte alle persone omosessuali, rappresentano il punto più basso toccato dalla politica nella nostra regione.

«Chiediamo le immediate dimissioni di Cannata da ogni ruolo amministrativo. Chi diffonde simili messaggi di odio non può essere legittimato a rappresentare una comunità aperta e civile come quella di Vercelli.

«Anche la Giunta regionale deve fare la propria parte per isolare l'autore di parole così violente ed ignobili condannando in ogni sede affermazioni di odio e di istigazione all'omofobia.



Gruppo regionale M5S Piemonte