"Nessun rispetto per i cittadini: Pozzolo e Cannata fuori dalle istituzioni"

Riceviamo e pubblichiamo.

Ancora una volta la nostra città si trova tristemente alla ribalta della stampa nazionale a causa delle vergognose esternazioni di politici locali.

SiAmo Vercelli condanna senza alcuna attenuante le parole pubblicate sui social dal vicepresidente del Consiglio comunale, Giuseppe Cannata e dall’assessore Emanuele Pozzolo, senza entrare nel merito degli spregevoli e gravissimi contenuti delle esternazioni in oggetto che si commentano da sole.

Come cittadini siamo indignati che due figure istituzionali abbiano perso il seppur minimo barlume di rispetto nei confronti di tutti coloro che sono chiamati a rappresentare e chiediamo che il sindaco Andrea Corsaro si esprima sulla questione personalmente, anche ritirando le deleghe all’assessore e chiedendo al dottor Cannata di rimettere il mandato di vicepresidente del Consiglio Comunale e di consigliere.

Non esiste altra alternativa per provare a ridare dignità a questa amministrazione.