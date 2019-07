Maura Forte: «Vercelli non può scendere così in basso»

«È inaccettabile che i due neo Amministratori, peraltro con esperienze già consolidate precedentemente, non conoscano il significato del rispetto della persona a prescindere dalle idee, dai comportamenti, dalle appartenenze politiche, dall’orientamento sessuale. Il rispetto è il caposaldo di qualsiasi relazione. Purtroppo non è cosi e lo sfogo alle volgarità, alle offese mediante l’uso dei social è stata la vergogna che ha colpito tutti noi. Vercelli non può scendere così in basso.

E’ dovere del Sindaco salvaguardare l’Amministrazione intervenendo immediatamente per correggere questa deriva negativa. Con le dimissioni dei due Amministratori e le dovute scuse alla Città, potremo correggere questa deriva dando un segnale educativo molto importante.

In ogni caso dai banchi della minoranza agiremo con atti ufficiali e con la determinazione dovuta».

Così l'ex sindaco di Vercelli, Maura Forte, sulla vicenda "Pozzolo.Cannata"

«Chiediamo - scrive ancora - un intervento urgente al Sindaco Corsaro: in pochi giorni Vercelli ha avuto la ribalta nazionale per comportamenti di due Amministratori a dir poco inaccettabili».

Infine, Maura Forte ricorda il Codice Etico per gli amministratori locali, della Carta di Pisa:

"L’amministratore deve conformare la sua condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione e dei principi di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall’art. 54 della Costituzione. A tale fine, l’amministratore si impegna a svolgere il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica Amministrazione.”