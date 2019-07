Corsaro sul caso Cannata: "Affermazioni da condannare nel modo più assoluto"

Con un post sul profilo creato nel corso della campagna elettorale (non è un mistero che Andrea Corsaro sia molto lontano dal mondo dei social media), il sindaco si dissocia pubblicamente dalle frasi pubblicate su Facebook dal vice presidente del consiglio, Giuseppe Cannata, esponente di Fratelli d'Italia e consigliere comunale.

"Condanno nel modo più assoluto le assurde affermazioni riportate sui social riguardo la comunità LGTB - scrive il primo cittadino - Sono incredulo, non riesco neppure a immaginare che si possano anche solo pensare certe cose".

Poi in risposta a un commento in cui si chiede che provvedimenti intenda prendere, Corsaro precisa che le decisioni riguardo al ruolo di Cannata in seno al Consiglio Comunale non sono materia su cui può intervenire il sindaco.