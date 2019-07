Che il sindaco ritiri le deleghe a Pozzolo

La Lista Vercelli con Maura Forte esprime rabbia e sdegno per le spietate parole riportate su un social dal vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cannata.

L’incitamento al razzismo, alla violenza, all’omicidio non merita ulteriore commento; non è lecito che nel 2019 all’interno di una pubblica istituzione prosperi un personaggio che può liberamente esternare contenuti violenti e rappresentare così una intera comunità: con forza chiediamo al Sindaco che immediatamente, senza ulteriori passi, solleciti il dott. Cannata a rimettere il mandato, ai fini di dare un segno tangibile, passando così dalle parole ai fatti.

Allo stesso tempo condanniamo senza riserva alcuna l’assessore Emanuele Pozzolo per il suo post falso e ingiurioso scritto ai danni di un invalido civile: chiediamo pertanto al sindaco di ritirare le deleghe all’assessore in questione. Vercelli merita di essere citata per accoglienza, cultura, lavoro e buone pratiche e siamo convinti che un sindaco abbia la facoltà e il dovere morale di proporre e nominare personaggi più degni a rappresentare le istituzioni cittadine la nostra comunità.