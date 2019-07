Monte Rosa, week end di incidenti: un morto, un ferito grave

Gli uomini dell'elisoccorso sono intervenuti per recuperare in due interventi distinti due alpinisti caduti in un crepaccio.

Un alpinista è caduto per una ventina di metri lungo la Cresta del Soldato sulla Punta Giordani (Monte Rosa). Non essendo stato possibile il recupero con l'intervento diretto dell'elicottero a causa della meteo avversa, il ferito, cosciente, è stato raggiunto sul posto dalle guide alpine e dal medico per le prime cure.

Un secondo alpinista è precipitato lungo la Cresta Sud Est della Piramide Vincent a quota 4.000 metri circa. L' intervento reso molto difficile dalle forti raffiche di vento e dalla scarsa visibilità.

Le guide e il medico sono stati lasciati 200 metri di quota più in basso e hanno raggiunto l’uomo salendo lungo la cresta. L’uomo ha riportato diversi traumi ed è in condizioni critiche.

Il Soccorso alpino ha poi effettuato anche un intervento per recuperare un alpinista caduto in un crepaccio nel piano dietro il rifugio Gnifetti, a quota 3.600 mt circa: l’uomo si è salvato perché procedeva legato in cordata con altri alpinisti. L’alpinista avrebbe potuto riportare gravi traumi da congelamento in quanto non indossava abbigliamento adeguato; portava pantaloni corti.