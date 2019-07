Vercelli: il SUV più amato è della Mercedes

Ai vercellesi le auto piacciono da sempre: in questo periodo una delle vetture più ambite in città pare sia un SUV, non uno a caso ma il nuovissimo Mercedes Benz GLS. Un Suv grande, spazioso e completo: perfetto per le famiglie numerose, ideale per chi viaggia per lavoro.

Si tratta dell'ultimo nato della Mercedes, nulla a che vedere con quanto già in commercio.

Mercedes Benz GLS: un SUV di ultima generazione

Grande, completo, extralusso: dimensioni notevoli (lunghezza +77 mm, larghezza +22 mm), abitabilità super comfort anche nella seconda fila di sedili, perfetto per chi, tanti a Vercelli, decide di lanciarsi nel settore del Noleggio con Conducente. La seconda fila di sedili è spaziosa quasi quanto la prima e la terza, in questa vettura è comunque comoda. Ogni sedile si regola in modo elettrico dando una sensazione di spazio e di comfort che non si trova in altri SUV.

Il maxi sport utility vehicle della Mercedes è andato alla grande sul mercato USA e stessa cosa pare in Cina, in Italia è disponibile sul mercato da qualche mese in versione , Premium e Premium Plus, con pacchetto Amg Line e nel vercellese se ne è già visto qualcuno in circolazione.

La Mercedes ed i suoi ingegneri in questo SUV hanno dato il meglio: propulsore diesel 6 cilindri in linea OM 656 con ben due step di potenza, ovvero GLS 350 d 4Matic da 286 Cv e 600 Nm di coppia e GLS 400 d 4Matic da 330 Cv e 700 Nm di coppia. Insomma una vettura di livello perfetta: un modello di quelli che segnerà la storia dell'innovazione tecnologica dei prodotti della nota casa automobilistica di Stoccarda.



Mercedes Benz GLS: l'equipaggiamento

Il SUV Mercedes Benz GLS di per sé è ben equipaggiato già con il modello base. D'altronde stiamo parlando di una vettura di classe alta che prevede un investimento massiccio di euro e dunque non può deludere nemmeno il suo modello basic. Guidabilità scorrevole, comfort massimo per i passeggeri,capienza interessante tanto da essere spesso scelto come mezzo di trasporto dai team sportivi o dai piccoli albergato il modello base è super accessoriato. Da ricordare inoltre sono infotainment MBUX, le sospensioni E-Active Body Control , illuminazione ambientale, clima automatico a 5 zone, tetto apribile scorrevole e sistema audio premium.