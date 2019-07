Come introdurre la domotica nella propria casa

La tecnologia ha rivoluzionato pesantemente il mondo che ci circonda, entrando anche nelle nostre case. Le abitazioni hanno mutato la loro funzione originaria e si sono evolute al passo con la tecnologia, diventando anch’esse smart e conferendo nuove funzioni e un nuovo volto a elettrodomestici, impianti di sicurezza e persino porte e finestre. Si parla dunque di domotica, una parola che racchiude in sé tutto il mondo della tecnologia di ultima generazione applicata all’ambiente domestico, capace di gestire al meglio gli spazi e la sicurezza oltre che ad avere un “dialogo” continuo con noi.

Domotica per la sicurezza

Mentre fino a pochi anni fa la domotica sembrava qualcosa di fantascientifico, o perlomeno non alla portata di tutte le tasche, oggi modificare la propria casa rendendola più intelligente è diventato facile, veloce ed anche economico, visto il calo generale dei prezzi del settore e gli incentivi statali che permettono di installare tali dispositivi per migliorare la sicurezza delle abitazioni.

Il primo passaggio, dunque, è quello di introdurre nella propria abitazione prodotti di domotica per la sicurezza che possono essere installati da professionisti del settore capaci di ottimizzare i dispositivi di sicurezza e creare il primo nucleo della nostra casa smart. Per il sistema di videosorveglianza è opportuno affidarsi a dispositivi capaci di supportare tecnologie e interfacce di ultima generazione e che integrino sistemi anti-elusione a prova di ogni ladro.

Mini Bullet e Mini Dome sono due diverse tipologie di telecamere che mettono a disposizione dell’impianto di domotica gli occhi e le orecchie necessarie a rilevare qualsiasi tentativo di intrusione. Alta risoluzione e qualità, oltre alla modalità giorno/notte e capacità di supportare diverse funzionalità le rendono tra i migliori prodotti in questo campo. Alle telecamere ovviamente è necessario affiancare sensori di rilevamento, sia da esterno che da interno, con tecnologie evolute di anti-mascheramento come UNUM DT-AM, un potente sensore capace di utilizzare diverse tecnologie di rilevamento in contemporanea e dotato di sistema per evitare i falsi allarmi.

Centraline per la gestione dei dati

Rilevatori e telecamere captano continuamente dati che vengono elaborati in tempo reale. Per far sì che il sistema risulti più efficace ed in grado di confrontare e gestire i dati in arrivo dalle diverse periferiche è necessario avvalersi di una centralina capace di elaborare tutti questi dati. Lares 4.0, ad esempio, è il perfetto esempio di centralina capace non solo di gestire non solo il sistema di sicurezza, ma anche di elaborare anche i dati provenienti da altre periferiche sparse per la nostra abitazione. La domotica, difatti, si spinge anche sulla gestione ambientale della casa, ad esempio per regolare la temperatura in modo autonomo o prevenire incendi ed altri malfunzionamenti, oppure coordinare e gestire al meglio gli elettrodomestici e l’impianto elettrico, nonché il sistema di irrigazione del giardino o l’apertura e la chiusura di porte e finestre.

La gestione da remoto

Organizzare una casa in modo moderno e tecnologico porta numerosi vantaggi: oltre alla sicurezza, ed al risparmio di tempo c’è da considerare la possibilità di gestire il proprio appartamento da remoto. Difatti, attraverso internet è possibile controllare la propria abitazione da qualsiasi luogo e questo, ovviamente, ci consente anche di andare in vacanza senza doversi preoccupare della sicurezza della casa o delle proprie piante nel giardino. A validare i vantaggi di queste tecnologie i dati statistici di settore, che testimoniano una crescita del 52% solo nell’ultimo anno e prospettive per il futuro sempre più incoraggianti. Il futuro delle nostre abitazioni, dunque, sarà sicuro, intelligente e indubbiamente comodo.