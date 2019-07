Tiramani, doppio intervento sui fatti di Bibbiano

“Alla luce dei gravi fatti accaduti a Bibbiano relativamente ad un presunto traffico di minori portato avanti da un’organizzazione criminale volta a togliere bambini a famiglie in difficoltà e affidarli, dietro pagamento, a famiglie di amici o conoscenti; alla Società Concessionaria si chiede di conoscere, in dettaglio, il tempo e lo spazio dedicato a tali vicende di cronaca nei telegiornali e nella programmazione delle reti Rai”. Così l'onorevole Paolo Tiramani, chiede ufficialmente, in sede di Commissione vigilanza, una verifica.

«Ho richiesto – dice Tiramani - un resoconto di quanti servizi e quanti minuti di telegiornale siano stati dedicati a quanto accaduto ed ai soggetti ad esso collegati, ovviamente mantenendo la dovuta professionalità ed attenzione per la salvaguardia dei minori. Sarebbe intollerabile che si fosse volutamente taciuto un fatto di cronaca di tale portata all'interno dei Tg o dei programmi di informazione del servizio pubblico italiano».

«Inoltre – dice ancora - ho interrogato il Ministro della Salute Giulia Grillo chiedendole di attivarsi al più presto con i diversi Ordini professionali affinché tutte le figure coinvolte siano sospesi dai vari Ordini di riferimento e che, ovviamente, non possano continuare ad esercitare la loro professione in attesa che le indagini facciano il loro corso. Ritengo sia vergognoso che questi “professionisti” siano ancora tranquillamente in servizio nonostante risultino coinvolti in questa storia di abusi e maltrattamenti nei confronti di bambini».