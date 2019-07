Asl: quattro nuovi dipendenti per Cup e servizi territoriali

Si sono concluse le procedure per l'assunzione di quattro nuovi dipendenti da destinare a Cup e servizi territoriali dell'Asl. Arrivi attesi, soprattutto per la concomitanza con la stagione estiva in cui si fanno maggiormente sentire i problemi legati alla gestione del personale, con conseguenti riflessi sui servizi erogati alla popolazione.

In una nota, l'Asl rende noto che "Quelli che vedete in foto, insieme al nostro direttore amministrativo Anna Burla e al direttore dell’Ufficio risorse umane Maria Lista, sono i primi quattro nuovi dipendenti che vedrete lavorare ai nostri sportelli Cup e Servizi territoriali. Due di loro lavoreranno nell’area Nord e due a Vercelli. Da sinistra: Samuele Fusco, che andrà a Gattinara, Andrea Lucchetta a Varallo, Silvano Visintin a Vercelli e Pietro Marino, sempre a Vercelli presso l’ufficio protesica. Il loro supporto sarà di certo prezioso per poter rispondere alle esigenze dei cittadini".