Borgosesia intitola a Buonanno la pista di atletica

La targa recita “Pista di Atletica Gianluca Buonanno sindaco della città”.

Sulla intitolazione parlano il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, e la vicesindaco, sorella di Gianluca Buonanno, Emanuela Buonanno.

È una bella giornata di festa.

Con tanti ospiti annunciati: il campione di salto in alto Stefano Sottile, la parlamentare di ForzaItalia ma anche campionessa paralimpica Giusy Versace.

Un gran personaggio Giusy Versace che, ricordiamo, a 28 anni perse le gambe in un incidente stradale. Cinque anni dopo, però, la vediamo correre, grazie a un paio di protesi in fibra di carbonio.

Vincerà 11 titoli italiani.

Accanto a Giusy Versace l'ospite a sopresa: Jo Squillo.

Tiramani sottolinea che è giusto intitolarea Buonanno «che tanto ha fatto per la Valsesia qualcosa che rimanga per sempre nella memoria dei Borgosesiani. «Abbiamo scelto la pista d'atletica perché Gianluca era uno sportivo e credeva nei valori dello sport, come aveva dimostrato salvando il centro sportivo Milanaccio».