Il terzino goleador saluta Vercelli

Niente Monza, niente Pordenone, niente Venezia.

Filippo Berra – dopo aver collezionato 100 partite esatte, e dopo un'annata da terzino goleador - saluta Vercelli e la Pro: nel campionato 2019-2020 giocherà ancora in serie C.

«Il Bari – scrive il Corriere dello Sport – si è assicurato il terzino destro Filippo Berra, 24 anni, cento presenze nella Pro Vercelli. L'operazione è stata conclusa dal Napoli che gli ha fatto sottoscrivere un contratto quadriennale girandolo il prestito al Bari».

E il direttore sportivo della Pro Vercelli, Massimo Varini, ha confermato: la prossima settimana Berra inizia la nuova avvenura con il Bari (neo promosso in C, ma che punta alla B).





Filippo Berra può giocare come esterno basso in una difesa a 4, mentre nel 3-5-2 può giocare tanto come esterno alto quanto come centrale.

Dopo la gavetta nel settore giovanile dell'Udinese ecco la sua carriera.

2014-2015, Carrarese serie C, 36 presenze, 1 rete.

2015-2016, Pro Vercelli serie B, 13 presenze, 0 reti.

2016-2017, Pro Vercelli serie B, 29 presenze 0 reti.

2017-2018, Pro Vercelli serie B, 25 presenze 1 rete.

2018-2019, Pro Vercelli serie C, 33 presenze 6 reti.