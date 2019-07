Meteo, torna il caldo africano

Si prepara una nuova settimana di caldo sul Vercellese: dal Marocco un nuovo anticiclone conquisterà buona parte dell’Europa ripristinando una certa stabilità e alzando progressivamente le temperature. Inizio di settimana prevalentemente all'insegna del solleone anche se, al momento, si può affermare che non presenterà la ferocia di giugno.

Per la settimana sono previste massime di 36 gradi a Vercelli città, nelle giornate di mercoledì e giovedì. Attenzione dunque ai colpi di calore: Arpa Piemonte mette a disposizione un bollettino aggiornato CLICCA QUI utile per evitare spiacevoli conseguenze per la salute.