Con Tony Cicco e Formula 3 la Sagra d'la Panissa rende omaggio a Battisti

Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate vercellese. Organizzata dal Comitato Vecchia Casale, la Sagra della Panissa aprirà le porte giovedì 22 agosto e terminerà mercoledì 28 agosto.

Grande importanza alla parte gastronomica (per questa 29esima edizione si è pensato al gemellaggio culinario con gli Amici “Dla Panissa” di Savona che porteranno a Vercelli la loro Panizza Ligure - che si legge però panissa, come la nostra, ndr), ma anche, come sempre, agli eventi musicali e non che la costellano.

Il cartellone è pressoché lo stesso delle edizioni passate. “Squadra vincente non si cambia” dice Bruno Casalino in conferenza stampa. La new entry di questa edizione è la Band di Tony Cicco e la sua Formula 3, sulla scia del ricordo di Lucio Battisti e del ventennale della sua scomparsa. Tony Cicco fu batterista della originale band Formula 3 che realmente accompagnò Battisti in tour nel 1970 e ‘71.

Come sempre i bar, la pista da ballo, la sala mostre e gli eventi “fuori sagra” : il Tour di Vercelli di rito (domenica 25 Agosto), la Gara di Pesca Memorial Enrico Martini (domenica 18 Agosto), la Corsa non competitiva (venerdì 23 Agosto) e, per la prima volta, il Torneo di Calcetto a cinque, dedicato a Mario Manolli (sabato 24 e domenica 25). E poi i gonfiabili (gratuiti) per i bambini e le tante esibizioni che si svolgeranno nelle pause dei concerti.

E una bella novità: la Sagra 2019 sarà Plastic Free per tutto quello che riguarda il monouso (quindi piatti, bicchieri e posate) come da ordinanza del Comune (e sarà così per tutte le Sagre). Sarà così più facile differenziare e si rispetterà anche il divertimento dell’ambiente.

Ecco il calendario degli eventi

(Ferme restando l’apertura della Sagra tutti i giorni alle 19 e della cucina tutti i giorni alle 19:30 e il pranzo di domenica)

Giovedì 22 agosto

Ore 18 Inaugurazione e apertura Mostra d’Arte

Ore 21 Orchestra e Balli con Roberto Polisano

Venerdì 23 agosto

Ore 20 Gara Podistica “Trofeo Luigi Gargagli”

Ore 21:30 Alex Tosi Band

Sabato 24 agosto

Ore 21 Orchestra Spettacolo Il Sogno Italiano

Ore 23 Esibizione degli Atleti della ASD Skating Vercelli

Domenica 25 agosto

Ore 7:30 Gara di Pesca “Memorial Enrico Martini”

Ore 12:30 Apertura Cucina

Ore 14:30 Torneo di Burraco

Ore 15:30 Visita guidata alla città

Ore 20:45 premiazione Gare Sportive

Ore 21 Orchestra e Balli con Vanna Isaia

Ore 23 Esibizione di Tango Argentino

Lunedì 26 agosto

Ore 21 Orchestra di Paola Damì

Ore 23 Esibizione della Dance School New Latin Style di Alessandro Mai

Martedì 27 agosto

Ore 22 Tony Cicco e la sua Formula 3 in concerto

Mercoledì 28 agosto

Ore 22 Shary Band