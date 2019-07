Potenziare il sistema di prenotazioni alternativo al Cup

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il blitz al Cup di Vercelli, durante il quale è stato verificato anche il funzionamento del sistema di prenotazioni allo sportello, sono seguiti richieste di chiarimenti alla Direzione Generale e al Presidio e ulteriori approfondimenti. La volontà è quella di incentivare la modalità di prenotazione ai servizi sanitari coinvolgendo le farmacie del territorio.

Bene le nuove assunzioni dall'ASL Vercelli per potenziare gli organici, ma serve maggiore attenzione al canale di prenotazione tramite farmacie. Siamo in attesa dell'imminente passaggio anche da parte dell'Asl vercellese al sistema del nuovo CUP regionale per le prenotazioni di esami e visite specialistiche (secondo cronogramma dovrebbe essere settembre), ma non basta. Non vorrei che si tralasciasse, senza attuazione e migliorie, il percorso delle prenotazioni tramite farmacie abilitate infatti non tutte quelle in elenco predisposto dall'Asl sono realmente attive e non tutte le prestazioni sono prenotabili come allo sportello; inoltre la validità delle ricette è limitata a 60 giorni.

Insomma, in un’epoca dove le tecnologie e le reti devono andare a risolvere i problemi e gli eccessivi tempi burocratici per medici e pazienti, le farmacie, grazie alla loro capillarità, possono avere un ruolo di sempre maggiore integrazione per i servizi all'utenza sanitaria.

L’utilità di questo canale deve essere valorizzata e potenziata, pensando soprattutto ai luoghi meno serviti come i territori rurali o le valli alpine. Porterò il tema anche all'attenzione della Quarta Commissione Regionale competente Sanità, per fare chiarezza sulla situazione in tutto il territorio regionale e contribuire a un auspicabile miglioramento del servizio per i pazienti.